Бундестаг отклонил резолюцию по замороженным российским активам

Большинством голосов немецкий бундестаг отверг две резолюции по России. Первая из них требовала от правительства ФРГ через G7 передать Украине все замороженные в Европе российские активы. За эту резолюцию проголосовали лишь 77 депутатов, против — 455, а 53 парламентария воздержались. Результаты опубликовал ТАСС.

Депутат от партии «Альтернатива для Германии» Штефан Койтер отметил, что предложение конфисковать российские активы вызывает сомнения с юридической точки зрения и несет экономические риски. По его словам, такой шаг стал бы прямой атакой на интересы Германии и нарушил бы международное право. По словам господина Койтера, у нескольких немецких компаний, включая Metro, Knauf и Hochland, до сих пор есть бизнес в России, и они могут столкнуться с ответными мерами.

Вторая резолюция, представленная фракцией «Союз-90/Зеленые», предполагала прекращение сотрудничества с Россией в ядерной сфере. Речь шла о заводе Advanced Nuclear Fuels (ANF) в немецком городе Линген, который занимается производством ядерного топлива для российских реакторов. За предложение выступили 130 депутатов, против — 453.