Владельца рехаба Максима Антонова арестовали по делу о незаконном лишении свободы

Видновский суд обвинил гендиректора реабилитационного центра «Антонов PRO» Максима Антонова по делу о похищении и незаконном лишении свободы. Его арестовали на два месяца — до 3 февраля 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба судов Подмосковья.

В отношении Максима Антонова возбуждено дело по пп. «а», «в», «г», «ж» ч. 2 ст. 127 УК (незаконное лишение человека свободы группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия и оружия в отношении более двух лиц). Другим задержанным по делу изберут меру пресечения позднее, уточнили в пресс-службе. Кроме Антонова, по делу проходят еще восемь человек, писал «МК».

По версии следствия, по указанию основателя «Антонов PRO» сотрудники центра похитили одного из потерпевших из его квартиры, после чего переместили в рехаб.

Как заявили в МВД 4 декабря, в одном из подмосковных рехабов, где прошли обыски и задержания, в деревне Малое Видное удерживали 30 человек. Постояльцам было от 17 до 75 лет. Потерпевшие рассказали полиции, что к ним систематически применяли насилие, не давали еду и воду, заставляли принимать сильнодействующие препараты без медицинских показаний.