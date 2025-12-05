Продажи современной российской прозы выросли до 50%

Сервисы электронных книг и издательства зафиксировали рост продаж в категории современной российской прозы до 50%. Среди наиболее востребованных авторов указаны Виктор Пелевин, Маргарита Симоньян, Захар Прилепин и Евгений Водолазкин.

По данным «Литрес», выручка от продажи изданий современной российской прозы (во всех моделях монетизации) осенью выросла на 14% год к году и составила более 41 млн руб., в штуках – на 19%. Топ по выручке возглавил роман Виктора Пелевина «A Sinistra | А Синистра | Левый Путь», на втором месте — «В начале было Слово — в конце будет Цифра» Маргариты Симоньян, замыкает топ-3 «Тума» Захара Прилепина.

У «АСТ» продажи современной русской прозы за отчетный период в штуках выросли на 42,25%, у «Эксмо» – на 52%. В тройку лидеров у АСТ на основе продаж в штуках входят Захар Прилепин, Наринэ Абгарян и Наталья Елецкая. Гендиректор «Эксмо» Евгений Капьев назвал в топ-3 Виктора Пелевина, Катю Качур и Марию Метлицкую.

Опрошенные «Ъ» представители рынка связывают рост продаж с популяризацией национальной культуры, а также трендами в социальных сетях.

