Судьи недовольны неразборчивостью дорожных камер

Российские судьи, прокуроры, депутаты и прочие должностные лица столкнулись с неожиданной проблемой: дорожные камеры не учитывают их особый статус. Сейчас все «спецсубъекты» обладают разного рода неприкосновенностью, в том числе и от ГИБДД. Но в КоАП не прописан механизм освобождения должностных лиц от наказаний за нарушения ПДД, зафиксированные с помощью дорожных камер. В результате судьи и прокуроры получают «письма счастья» со штрафами совсем как обычные водители. Дискуссия в Совете федерации показала, что у «спецсубъектов» нет единой позиции. Одни считают, что правовой иммунитет нужно распространить и на автоматические штрафы. Другие считают, что неприкосновенность введена для обеспечения независимости от людей, а не от техники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Изменение правил наложения административных штрафов на «должностных лиц, выполняющих определенные государственные функции» обсуждалось в среду, 3 декабря, в Совете федерации. Речь идет о судьях, депутатах, прокурорах, сотрудниках СК и прочих «спецсубъектах», обладающих неприкосновенностью. Как пояснил сенатор Максим Кавджарадзе, это не «их личная привилегия», а способ защиты от «внешнего давления и необоснованного преследования». Однако эта защита дает сбой в ситуации привлечения «спецсубъектов» к ответственности с помощью дорожных камер, которые автоматически «выписывают» штрафы автовладельцам.

«Получается, что гарантии неприкосновенности прекращают действовать при автоматической фиксации,— возмутился сенатор.— Это нелогично».

Действительно, сейчас в КоАП не прописан механизм вынесения штрафов с камер в отношении автовладельцев-«спецсубъектов». По мнению господина Кавджарадзе, это порождает «правовую неопределенность». Он добавил, что нормы, гарантирующие неприкосновенность и особый порядок наказания таких лиц, «рассеяны» по разным законам (см. справку). Конкретной статистики по штрафам «спецсубъектов» он не привел (в открытом доступе “Ъ” таковую не обнаружил).

Зампред Липецкого областного суда Геннадий Бурков подтвердил сенаторам наличие проблемы. По мнению судьи, «не совсем верно», когда должностные лица получают штрафы в общем порядке, как обычные автовладельцы. Необходимо выработать единообразный подход наказания «спецсубъектов», считает господин Бурков. В случае с судьями, к примеру, можно наделить прокуратуру правом принимать решение о судьбе нарушителя ПДД.

Зампред Шестого кассационного суда Радик Габдуллин не считает, что проблема является массовой. Однако вопросы у него вызывает разнородная правоприменительная практика.

Господин Габдуллин привел два примера, не называя конкретных фамилий. Так, в одном регионе судья в отставке получил штраф за неоплату парковки, причем нарушение было зафиксировано камерой. «Спецсубъект» пытался оспорить наказание в судебном порядке, но бывшие коллеги не нашли оснований для отмены автоматического штрафа, так как в КоАП не предусмотрено такого механизма. В другом регионе помощник прокурора был оштрафован камерой за выезд на встречку. Он обратился в суд, ссылаясь на закон о прокуратуре и «особый» порядок привлечения к ответственности, и в результате штраф был отменен. Принявший такое решение судья исходил из того, что ГИБДД не проверила, является ли автовладелец «спецсубъектом».

При этом Радик Габдуллин настаивал, что подавляющее большинство судей оплачивают штрафы с камер. Он также напомнил, что законы, гарантирующие неприкосновенность должностных лиц, принимались с конкретной целью — исключить давление на них и обеспечить независимость решений. Но поскольку камеры — это всего лишь «техника», которая не имеет собственных интересов, то специальных механизмов по освобождению от «автоматических» штрафов не требуется, уверен господин Габдуллин.

Член Высшей квалификационной коллегии судей РФ Сергей Хазанов напомнил, что ежегодно с помощью камер выносится более 200 млн постановлений. По его словам, «значительная часть» адресатов «писем счастья» — это как раз «спецсубъекты».

Теоретически процесс их освобождения от штрафов можно было бы автоматизировать, если бы в базах данных МВД была собрана информация обо всех судьях (в том числе в отставке), прокурорах и т. д. Но сделать это очень сложно, признал господин Хазанов. Он предложил просто уточнить в КоАП, что «особый» порядок привлечения «спецсубъектов» к ответственности не должен использоваться при формировании штрафов, вынесенных с помощью камер. По мнению судьи, это снимет все споры.

В ходе дискуссии были высказаны «интересные и конструктивные» предложения, которые будут «обобщены» на площадке комитета Совета федерации по госстроительству и представлены спикеру Совета федерации Валентине Матвиенко, подытожил сенатор Максим Кавджарадзе. По его словам, не исключено, что в итоге будет подготовлена «законодательная инициатива».

Иван Буранов