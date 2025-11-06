Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
FIFA учредила свою Премию мира

Президент Международной федерации футбола (FIFA) Джанни Инфантино объявил об учреждении новой награды структуры. Она названа Премией мира FIFA и будет присуждаться за «особые» заслуги в «объединении людей». Имя первого лауреата премии объявят 5 декабря во время жеребьевки финальной части чемпионата мира. Летом будущего года его примут три страны — США, Мексика и Канада.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Многие медиаресурсы, например The Washington Post, ESPN и The Guardian, рассказывая о Премии мира FIFA, отметили специфику отношений между президентом США, где пройдет большая часть матчей турнира — 78, Дональдом Трампом и Джанни Инфантино, ставших в последнее время «очень близкими». Господа Трамп и Инфантино действительно в этом году нередко появлялись вместе на различных публичных мероприятиях, а дочь американского президента Иванка Трамп вошла в совет директоров запущенного FIFA образовательного проекта стоимостью $100 млн, частично финансируемого за счет продажи билетов на чемпионат 2026 года.

Есения Меркурьева

