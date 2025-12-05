В Севастополе выручку от продажи изъятых активов обещают направить на соцпроекты

В Севастополе продадут или сдадут в аренду частную собственность, которая принадлежала пособникам украинских спецслужб, а вырученные деньги направят на финансирование социальных программ, в том числе на поддержку участников СВО. Об этом журналистам в пятницу заявил губернатор города-героя Михаил Развожаев.

«Что касается частных объектов недвижимости: транспортных средств, объектов общепита… Это все либо сдадут в аренду, либо продадут. Доходы пойдут в бюджет для финансирования наших социальных программ, в том числе на помощь семьям участников специальной военной операции»,— отметил губернатор.

5 декабря правительство Севастополя приняло постановление об изъятии в государственную собственность движимого и недвижимого имущества ряда компаний, собственники которых, по словам губернатора, спонсировали ВСУ и ГУР Украины. Среди них группа компаний регионального провайдера «Севстар». По данным из открытых источников, выручка материнской компании «Севстар ИСПС» за 2024 год составила 612 млн руб., чистая прибыль — 35,2 млн руб.

Господин Развожаев также рассказал, что некоторые изымаемые в государственную собственность компании, в частности ООО «Цифровые инновации», были связаны с крупнейшим поставщиком газа ПАО «Севастопольгаз», которое ранее принадлежало украинским олигархам и было национализировано осенью 2024 года.

Александр Дремлюгин, Симферополь