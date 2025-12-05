Жителей Петербурга предупредили о сильном тумане вечером и утром 6 декабря
В Петербурге снова ожидается ухудшение погодных условий. Об этом жителей и гостей города на Неве предупредили в региональном ГУ МЧС.
Фото: Надежда Буаллаг, Коммерсантъ
По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», вечером 5 и утром – днем 6 декабря местами прогнозируется туман с видимостью 500 м и менее.
Водителей и пешеходов просят быть предельно внимательными при нахождении на проезжей части во избежание риска возникновения ДТП.
Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что синоптики предупредили петербуржцев о небольшом дожде с мокрым снегом в субботу, 6 декабря. Температура воздуха в городе при этом будет удерживаться на отметке в районе +3…+4 градусов.