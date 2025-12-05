Ближе к вечеру 5 декабря на Петербург опустятся очаги туманов

Уходящий атмосферный фронт отметится небольшими осадками в первой половине дня 5 декабря. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус. Ближе к вечеру, вместе с понижением температуры, влажный воздух начнет конденсироваться, на город опустятся очаги туманов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Столбики термометров в мегаполисе покажут до 2-4 градусов. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 2-7 м/с. Атмосферное давление практически не изменится и составит 767 мм рт., что выше нормы. В субботу же петербуржцев ожидает небольшой дождь с мокрым снегом.

Андрей Маркелов