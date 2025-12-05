Дмитровский сквер благоустроили в Центральном районе Петербурга

В центре Петербурга завершили работы по благоустройству Дмитровского сквера, расположенного в районе пересечения Дмитровского переулка и Стремянной улицы. Объект получил значительное обновление с сохранением прежней исторической планировки, отметили в пресс-службе Смольного.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга Следующая фотография 1 / 4 Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга Фото: Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

На небольшой территории всего в 910 кв. м сделали дорожки из плитки и детскую площадку с безопасным покрытием, а также восстановили газоны. Кроме этого, сквер украсили более 650 кустарников и 2300 многолетних растений.

Дмитровский сквер известен, прежде всего, тем, что в свое время здесь собирались представители андеграундной культуры Ленинграда: художники, музыканты, поэты, писатели. Он получил народное название «Эльфийский садик».

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на контроль проверку качества благоустройства Федоровского сквера в Петербурге.

Андрей Цедрик