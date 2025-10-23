Всеволожск съедает бюджет

Вчера в ЗакСе Ленобласти прошли депутатские слушания проекта бюджета региона на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. Депутаты отметили, что снова превалирующая часть финансирования в рамках адресно-инвестиционной программы отводится Всеволожскому району: 63% всей АИП. Депутаты просили учесть в бюджете расходы на дороги в отдельных населенных пунктах и деньги на рекультивацию закрываемых полигонов. На очередном заседании областного парламента, также состоявшемся вчера, парламентарии утвердили уточнения в бюджет текущего года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран На плановом заседании ЗакС Ленобласти депутаты утвердили корректировку в бюджет 47 региона на текущий год

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ На плановом заседании ЗакС Ленобласти депутаты утвердили корректировку в бюджет 47 региона на текущий год

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Проект бюджета на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов уже рассматривался в правительстве Ленобласти в конце сентября. Его доходная часть пока прогнозируется на уровне 282,4 млрд рублей в 2026 году, в 2027-м уровень доходов оценивается в 296,7 млрд, а в 2028-м — в 288,5 млрд (см. «Ъ-СПб» от 29.09.2025). Предполагается, что расходная часть в следующем году достигнет 309,9 млрд рублей, в 2027-м — 307,8 млрд, 2028-м — 294,9 млрд.

После доклада первого заместителя правительства Ленобласти — председателя комитета финансов Роман Маркова депутаты долго высказывались о том, что в адресно-инвестиционной программе преобладающую часть финансирования выделяется Всеволожскому району. Депутат от фракции «Справедливая Россия — За правду» Анна Хмелева отметила, что на всю АИП отводится 10% бюджета региона, из них 63% уходит во Всеволожский район. В денежном выражении на одного жителя этого района приходится 30,417 тыс. рублей финансирования, а на жителей всей остальной Ленобласти — 7,2 тыс., подсчитала депутат. «Всеволожский район — не единственный район, относящийся к агломерационным,— заметила госпожа Хмелева.— При этом Тосненскому району выделено 0% АИП, Ломоносовскому — 1,5%, Гатчинскому — 1,5%, Кировскому — 3,3%».

Стратегическим приграничным населенным пунктам, таким как Кириши и Сосновый Бор, финансирования в АИП не предусмотрено совсем, продолжила госпожа Хмелева. И в целом из 62 объектов программы, на которых предусмотрен бюджет, 31 находится во Всеволожском районе. «Все садики, ФОКи, школы запланированы в Мурино, Кудрово, поселке Свердлова, даже не в старых локациях Всеволожска... О какой сбалансированности бюджета может идти речь?»— обратилась с вопросом к господину Маркову депутат.

Первый зампред правительства согласился с возникшим перекосом в развитии районов. «Есть такая тенденция: в дальних районах у нас население сокращается, в ближайших к городу — растет. Повлиять на нее достаточно сложно, но мы руки не опускаем, и там, где есть объективная потребность, мы объекты строим»,— констатировал господин Марков.

Кроме преобладающего развития Всеволожска парламентарии вынесли на обсуждение вопросы экологии. Так, депутат от КПРФ Андрей Гусев сказал, что не увидел в бюджете на 2028 год «перспектив по рекультивации» готовящихся к закрытию лужского и гатчинского полигонов (имеются в виду площадки для захоронения отходов «Новый Свет» и «Авто-Беркут»). Господин Марков признался, что пока данный вопрос действительно не поднимался, но в рамках обсуждения бюджета с профильными комиссиями парламента финансовый блок его учтет. То же самое руководитель финансового блока областного правительства сказал и про строительство объездной дороги в Сосновом Бору, о котором в очередной раз напомнил коммунист Николай Кузьмин.

На плановом заседании ЗакСа Ленобласти депутаты утвердили корректировку в бюджет 47-го региона на текущий год. За увеличение доходной части финансового плана на 13%, с 245,138 до 281,707 млрд рублей, и расходной — на 4,5%, с 298,356 до 312,435 млрд, депутаты проголосовали сразу в трех чтениях.

Также единодушно парламентарии поддержали проект закона о внесении изменений в статьи 2.1 и 2.2 в Социальный кодекс Ленинградской области. Принятый закон уточняет формулировки и расширяет условия предоставления единовременного пособия при рождении ребенка. В документе закрепляется, что теперь пособие смогут получить семьи, в которых новорожденный зарегистрирован на территории Ленинградской области. Нововведение также предусматривает возможность выделения части средств из этого пособия беременным женщинам (с 30-й недели беременности) на покупку необходимых товаров для будущих мам. В настоящее время при рождении первого ребенка размер пособия равен 36,715 тыс. рублей, при рождении второго ребенка — 47,205 тыс., при рождении третьего и последующего малыша — 62,94 тыс. Выделение части пособия до родов предлагается на уровне не менее 40% от размера пособия на первого ребенка. В начале недели об этой инициативе на встрече с депутатами областного парламента сказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко.

Областные парламентарии приняли поправки к законопроекту, регулирующему выплаты на капитальный ремонт жилья и единовременной выплаты ветеранам. Если ранее закон ориентировался на участников ВОВ, то сейчас в него добавили военнослужащих ВС РФ, принимавших участие в СВО и ставших инвалидами. Установленный в 2019 году размер единовременной выплаты на уровне 344 тыс. на семью из одного человека и 437 тыс. — на семью из двух и более человек теперь увеличен на 40%, до 482 и 610 тыс. рублей соответственно.

Важным решением, напрямую влияющим на доходную часть казны, стало продление еще на один год (с 1 января по 31 декабря 2025 года) срока действия установленной ранее льготы по налогу на имущество для нефтеперерабатывающих заводов. Депутаты проголосовали за соответствующее изменения в статью 3–1 областного закона «О налоге на имущество организаций». В первую очередь это решение касается градообразующего предприятия города Кириши ООО «Производственное объединение "Киришинефтеоргсинтез"» (КИНЕФ) — крупнейшего налогоплательщика Ленобласти, больше всего пострадавшего от беспрецедентного санкционного давления и столкнувшегося с угрозами безопасности. Для данного предприятия и аналогичных ему в 2024 году была установлена налоговая льгота в виде уплаты налога на имущество организаций в размере 47,5% от суммы налога, исчисленной по установленной налоговой ставке в размере 2,2%.

Александра Тен