Специалисты починили проблемные эскалаторы станции метро «Горный институт»

Станцию «Горный институт» планировали закрыли на вход для пассажиров в связи с ремонтом эскалаторов до 4 декабря, сообщает пресс-служба петербургской подземки.

«Просим пользоваться станциями "Спортивная", "Василеостровская" и "Приморская". Приносим свои извинения за временные неудобства и благодарим за понимание»,— говорилось в сообщении.

Однако спустя полчаса после публикации в метро сообщили, что специалисты восстановили работоспособность эскалаторов и никаких ограничений больше не предвидится.

Ранее «Ъ Северо-Запад» сообщал, что из-за ремонта эскалатора с 5 декабря до 27 февраля вход на станцию метро «Балтийская» будет закрыт с 8:10 до 09:20, а с 17:00 до 19:00 — ограничен.

Андрей Маркелов