G7 и ЕС обсудили замену потолка цен на нефть РФ запретом на морские перевозки

Страны G7 («Большая семерка») и Евросоюз провели переговоры о содержании нового пакета антироссийских санкций, который могут утвердить в начале 2026 года. Как пишет Reuters со ссылкой на источники, речь шла о том, чтобы вместо ограничений цен на нефть РФ ввести запрет морских перевозок сырья. Основная цель рестрикции — снижение доходов от реализации нефти, уточняет агентство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ Фото: Павел Кассин, Коммерсантъ

Сейчас потолок цен на нефть из России составляет $60 за баррель. Этот пункт стал частью санкционного пакета ЕС в конце 2022 года.

Морской экспорт российской нефти и нефтепродуктов продемонстрировал снижение в 2025 году. К ноябрю показатель достиг минимальных значений с начала года. С 10 по 16 ноября по морю поставили всего 291 тыс. т в сутки. Всего за прошлый месяц морские поставки упали на 11,5% по сравнению с октябрем — до 416 тыс. т в сутки. Основное падение зафиксировано в порту Новороссийска из-за обстрелов со стороны ВСУ. Еще одной причиной отрицательной динамики аналитики посчитали перестройку логистики, связанную с санкциями США против ЛУКОЙЛа и «Роснефти».

