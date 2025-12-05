«Ленфильм» отсудил 2,5 млн рублей у режиссера Алексея Козлова за аренду помещений
Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области взыскал в пользу петербургской киностудии «Ленфильм» 2,5 млн рублей с режиссера Алексея Козлова. Иск к нему был направлен из-за задолженности за аренду помещений, сообщается в материалах на портале «Электронное правосудие».
Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ
Согласно материалам дела, договор киностудии с господином Козловым об аренде помещений площадью около 600 кв. м был заключен в марте прошлого года. Оговоренную плату за их использование режиссер не внес. При этом факт передачи имущества в аренду был подтвержден и не оспаривался ответчиком.
В ноябре «Ленфильм» подал к Алексею Козлову еще одно исковое заявление на сумму чуть более 1 млн рублей. К производству оно пока не принято.
Напомним, ранее стало известно, что киностудия «Ленфильм» в течение полугода перейдет из федеральной собственности в собственность Петербурга. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин. В тексте документа уточняется, что процедура передачи активов необходима для «развития кинопроизводства» в России.
