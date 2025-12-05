Воронежская агрофирма требует с компании из курской Суджи 58 млн рублей

В Арбитражный суд Воронежской области поступил иск местного ООО «Агросорос трейд» к ООО «Агросил» из Суджи Курской области. Сумма требований составляет 58,3 млн руб., из которых 32,3 млн. руб. — основной долг по договору поставки, 17,4 млн руб. — неустойка и еще 8,6 млн руб. — проценты за пользование коммерческим кредитом. Другие подробности иска не приводятся. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Суд оставил заявление без движения, поскольку «Агросорос трейд» не предоставил квитанцию об оплате госпошлины при его подаче и не ходатайствовал об отсрочке. Нарушения истцу предложено устранить до 26 декабря. Ранее стороны не встречались в суде.

По данным Rusprofile, ООО «Агросил» зарегистрировано в Судже Курской области в 2004 году. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — выращивание однолетних культур. Учредителем компании является суджанское ООО «Доринвест», которым в равных долях владеют депутат курской облдумы Александр Полин и Николай Ильинов. Выручка ООО «Агросил» в 2024 году составила 2,8 млрд руб., чистая прибыль — 1,6 млрд руб. Директор — Дмитрий Иноземцев. ООО «Агросорос Трейд» зарегистрировано в Воронеже в 2010 году. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Основной вид деятельности — оптовая торговля удобрениями и агрохимическими продуктами. Владеют компанией в равных долях Светлана Смирнова и Герман Еремеев. Госпожа Смирнова также является учредителем еще 11 воронежских компаний, большая часть которых связана с агросектором. В 2024 году выручка ООО «Агросорос трейд» составила 11 млрд руб., чистая прибыль — 403 млн руб.

О том, как приграничные аграрии судятся с курскими властями из-за компенсаций ущерба, — в материале «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов