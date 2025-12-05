Международная федерация баскетбола продлила отстранение россиян

Международная федерация баскетбола (FIBA) оставила в силе отстранение российских и белорусских команд от мировых турниров как минимум до февраля 2026 года. Об этом сообщается на сайте организации.

Решение было принято центральным советом FIBA. Текущий статус российских и белорусских спортсменов сохраняется до следующего заседания исполкома организации, которое пройдет после сессии Международного олимпийского комитета.

Также пресс-служба FIBA отметила, что, «когда позволит ситуация», организация будет готова принять чрезвычайные меры для обеспечения участия россиян и белорусов в Олимпиаде 2028 года, «учитывая невозможность участия в крупных турнирах 2026 и 2027 годов, в которых уже идет квалификационный отбор».

В 2022 году из-за начала спецоперации на территории Украины FIBA запретила российским и белорусским командам участвовать в международных турнирах. После этого отстранение спортсменов неоднократно продлевалось.

Таисия Орлова