В Севастополе флот проводит тренировки с применением оружия

До 20:00 5 декабря в акватории Севастополя будут проводиться тренировочные мероприятия ЧМФ с применением различных видов оружия. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

По данным губернатора Севастополя, учения проводятся в районе Северного и Южного молов, а также вблизи мыса Херсонес, в Стрелецкой, Казачьей и Камышовой бухтах.

«В городе все спокойно»,— подчеркнул Михаил Развожаев.

София Моисеенко