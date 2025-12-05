Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Севастополе флот проводит тренировки с применением оружия

До 20:00 5 декабря в акватории Севастополя будут проводиться тренировочные мероприятия ЧМФ с применением различных видов оружия. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

По данным губернатора Севастополя, учения проводятся в районе Северного и Южного молов, а также вблизи мыса Херсонес, в Стрелецкой, Казачьей и Камышовой бухтах.

«В городе все спокойно»,— подчеркнул Михаил Развожаев.

София Моисеенко

Новости компаний Все