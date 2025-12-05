В Краснодаре в отеле Hampton by Hilton состоялась торжественная церемония награждения лауреатов региональной бизнес-премии «Твердые знаки — 2025», организованной изданием «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье».

В 2025 году премия собрала рекордное количество участников — 112 заявок от компаний Краснодарского края, Крыма и Адыгеи, что стало самым высоким показателем за всю историю проведения премии на юге России.

В этом году премия прошла при поддержке ПАО «Банк ПСБ» совместно с партнерами: инвестиционной компанией «Цифра брокер», консалтинговой технологической компанией AXENIX, СЗ «Просторы Крыма», оператором морских терминалов в порту Тамань ОТЭКО, ООО КБ «Кубань Кредит» и производителем сельскохозяйственной техники «ПромАгроТехнологии».

Перед началом церемонии компания «Цифра брокер» организовала розыгрыш призов для участников мероприятия, заряжая всех хорошим настроением и настроем на победу.

«Спасибо, вам, друзья, за то, что вы делаете большое дело для страны. И, чтобы выразить свое уважение к вам, мы приготовили для вас небольшие подарки»,— обратился к представителям бизнеса директор краснодарского филиала «Цифра брокер» Иван Пташник.

Открывая церемонию, генеральный директор ИД «Коммерсантъ — Кубань-Черноморье» Александр Вашина отметил: «Это большая честь приветствовать вас, мы в “Коммерсанте” верим, что предприниматели — это герои нашего времени. И быть героем в наше время все сложнее и сложнее. Мы пережили санкции, ковид, проблемы на рынке труда, еще раз санкции и много других трудностей. Но посмотрите на эти улыбки, на эти прекрасные лица в зале. Это значит, что бизнес приносит не только заботы, но и удовольствие».

Вручение премии началось с номинации «Лучшие цифровые решения и практики». «Видимо, это не случайно, так как “цифре” сегодня принадлежит ведущая роль в развитии любого бизнеса»,— отметил председатель Правления банка «Кубань Кредит» Александр Калинич, вручая награду победителю, которым стало АО «Тандер» с проектом «Единый корпоративный сервис на платформе Waliot».

Он также поблагодарил «Ъ-Кубань» за высокий уровень организации мероприятия и добавил, что все лауреаты премии «Твердые знаки» — это специалисты и компании, которые уже доказали эффективность своих решений на практике. Их проекты демонстрируют реальный вклад в развитие технологий, повышение производительности и рост качества жизни людей.

Следующий победитель был объявлен в номинации «Лучший проект в B2B-секторе». На сцену для награждения вышел Вадим Сальников, региональный директор ПСБ в Краснодарском крае. В этой номинации было подано 11 заявок, но победу одержала производственная компания «Олантис» с проектом «Мебельные решения для HoReCa».

«Спасибо “Коммерсанту” за этот праздник и встречу со множеством друзей. Неслучайно победителя в этой номинации награждает банк ПСБ. Я уверен, что успех таких компаний, как “Олантис”,— важная часть общего успеха и устойчивого развития российской экономики»,— отметил господин Сальников.

В номинации «Внедрение ИИ в бизнес-процессы. Лучшие практики» победу одержал курорт «Роза Хутор» с проектом «Система AI-анализа катания на горных лыжах Yeti.Coach». Виктория Супрунова, региональный директор Axenix, эксперт в развитии IT-проектов крупного бизнеса, поздравляя победителя, сказала: «Честно признаюсь: было очень непросто выбирать среди номинантов, особенно учитывая наш опыт в этой сфере. Я рада, что в регионе есть компании, которые активно занимаются этим вопросом и следуют мировым тенденциям».

Вручая статуэтку победителю в номинации «Импортозамещение. Лучшие практики» — компании «Джелати» с проектом «Производство натурального джелато и фруктовых джемов для HoReCa», коммерческий директор ГК «Победа», директор сервисной компании «Просторы Крыма» Ирина Дробышева отметила, что знакома с их вкусной и качественной продукцией.

«Я искренне восхищаюсь людьми, которые занимаются импортозамещением и предлагают новые идеи. До сих пор бытует мнение, что “за границей все лучше”. Это не так, и, к счастью, этот стереотип рушится. Я хочу, чтобы в нашей стране появлялось больше передовых людей, которые не боятся пробовать и ошибаться в области импортозамещения. А мы, как сторонние наблюдатели, должны поддерживать их, гордиться ими и своей страной».

Также победителями премии «Твердые знаки — 2025» стали:

«Лучший аграрный проект»: компания «Русид» с проектом «Открытие селекционно-семеноводческого центра RUSEED с полным циклом подработки семян»

«Лучший девелоперский проект»: ФД «Неометрия» с проектом «Клубный дом элит-класса Моретта»

«Лучший медицинский проект»: Сеть клиник «Будь Здоров» с проектом «Открытие клиники “Будь Здоров” в Усть-Лабинске»

«Лучший социально ориентированный проект»: ГК DOGMA с проектом «Помощь бездомным животным ЖК “Самолет”»

«Лучший туристический проект»: ООО «Специализированный застройщик “Сочи-Парк пять плюс"» с проектом Mantera Supreme

«Масштабирование. Выход на новые рынки. Лучшие практики»: компания «Выбор-С» с проектом «Открытие заводов в пяти федеральных округах Российской Федерации (ЮФО, ЦФО, СФО, СЗФО, ПФО) и в Республике Казахстан»

«Работодатель года. Лучшие практики»: ООО «ПРОМТЕХНО» с проектом «ГАЛАНОВО: Работодатель будущего — от профориентации до карьеры в реальном секторе».

Еще три компании стали победителями в специальных номинациях премии. ООО «Промагротехнологии» получило награду от «Ъ-Кубань» за проект по очистке анапских пляжей от мазута под названием «ПУМА: импортозамещающая техника для экологической реабилитации пляжей». Статуэтку также вручили СК «Краснодарин» как лучшей строительной компании в сегменте загородной недвижимости за коттеджный комплекс «Платинум».

Специальный приз от компании ОТЭКО достался ГК KRGP за внедрение первой в регионе системы цифрового контроля строительства с использованием технологий смешанной реальности. Вручил награду начальник отдела PR ОТЭКО Алексей Адмиралов, отметив:

«Изучая заявки, а их в этом году было 112, мы обратили внимание на растущую тенденцию среди компаний вести бизнес в стремлении создавать дополнительную ценность для клиентов и общества в целом. Поиск простых и эффективных решений, выходя за границы своего привычного функционала,— это очень близко нашей компании, в ОТЭКО мы называем это “хозяйственность” и считаем одной из главных ценностей. В числе заявок были очень вдохновляющие истории. Однако особенно хочется отметить проект ГК KRGP по внедрению первой в регионе системы цифрового контроля строительства с использованием технологий смешанной реальности. Она сразу привлекла внимание. Идея так же важна, как и технологична, хотелось воскликнуть: "Почему никто раньше не занимался этим?!"»

Премия «Твердые знаки — 2025» — региональная бизнес-премия издательского дома «Коммерсантъ». Цель проекта — выявить и поощрить представителей бизнеса, которые реализовали или запустили наиболее эффективные бизнес-проекты.

К участию в региональной бизнес-премии «Твердые знаки —2025» были приглашены представители малого, среднего и крупного бизнеса региона, работающие на территории Краснодарского края, Крыма и Адыгеи.