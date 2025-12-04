МВД: в подмосковном рехабе незаконно удерживали 30 человек

В реабилитационном центре в деревне Малое Видное (Подмосковье) незаконно удерживали 30 человек. Гендиректор рехаба и трое его сотрудников задержаны. Об этом сообщила представитель ГУ МВД России по региону Татьяна Петрова.

Во время проверки полицейские обнаружили в учреждении 30 человек от 17 до 75 лет, уточнила госпожа Петрова в Telegram-канале. По словам представителя МВД, к постояльцам рехаба систематически применяли физическое насилие, психологически давили на них, не давали еду и воду, заставляли принимать «сильнодействующие препараты без медицинских назначений».

Личности задержанных по подозрению в этих преступлениях не раскрываются. Вместе с тем подмосковный главк СКР сообщал сегодня о задержании сотрудников двух рехабов. «МК» уточнял, что среди задержанных — основатель реабилитационных центров «Антонов Pro» Максим Антонов. Показания также дали восемь сотрудников. Их могут обвинить в незаконном удерживании наркоманов из двух филиалов — в Егорьевске и под Видным. Связаны ли заведения, в которых прошли рейды силовиков, точно неизвестно.

Возбуждено два уголовных дела о незаконном лишении свободы — по центру в Егорьевске (ч. 3 ст. 127 УК) и в Ленинском городском округе (ч. 2 ст. 127 УК).