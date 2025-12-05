«У Трампа есть повод для раздражения»

Власти Бельгии пытаются убедить Еврокомиссию отказаться от плана по фактическому изъятию замороженных российских активов. Между тем канцлер Германии Фридрих Мерц намерен лично убедить премьера страны Барта Де Вевера принять такое решение. По данным СМИ, против подобного шага Европы выступают также США. Москва, со своей стороны, грозит ответными мерами. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что отношения России и Европы в любом случае лучше не станут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Барт Альберт Лилиане Де Вевер премьер-министр Бельгии. Так получается, что это фигура, от которой нынче многое зависит. Речь не только о судьбе замороженных российских активов, но и о серьезном выборе: куда дальше пойдет объединенная Европа, какую стратегию поведения выберет, жесткую или компромиссную? Господина Де Вевера можно понять: он не хочет оказаться крайним, подобное может дорого обойтись. Теперь что касается конкретики: партнеры сильно давят на Бельгию, чтобы страна перестала упираться и дала разрешение на изъятие заблокированных средств РФ. В итоге глава правительства сформулировал три условия, при которых это может произойти. Общий смысл в том, что страны ЕС должны защитить Бельгию, чтобы ей не пришлось в одиночку отвечать за такое решение.

Тем временем США выпустили обновленную Стратегию национальной безопасности, которая не очень лестно характеризует текущую ситуацию в Старом Свете. Согласно этому документу, Европа, что уж там говорить, находится в упадке, и что самое, наверное, главное — использует ситуацию вокруг Украины как способ преодолеть негативные, читай кризисные, тенденции. Кроме того, Америка явно хочет заключить мирный договор с Россией (или, как любят говорить в Вашингтоне, сделку), поэтому сейчас как бы не время для конфронтационных действий.

То есть понятно, каково господину Де Веверу в такой ситуации: мало того, что Москва угрожает ответными мерами, так еще и Америка недовольна действиями союзника, а Брюссель настаивает на своем.

Таким образом лидеры объединенной Европы поставлены перед серьезным выбором: пойти на принцип, не спасовать перед неизбежными последствиями или, как бы это сказать помягче, найти другой способ поддержки Украины, без изъятия российской собственности. В свою очередь, канцлер Германии Фридрих Мерц всячески дает понять, что готов этот вызов принять и последствий не боится. Но при этом Берлин все-таки воздерживается от того, чтобы поставить Киеву, скажем, дальнобойные ракеты, предоставляя такую возможность Дональду Трампу. Так что у последнего есть повод для раздражения, мол, если вы ставите на войну, тогда будьте принципиальными до конца. В противном случае не нужно перекладывать ответственность на других.

Хотя справедливости ради стоит отметить, что и Европа, и США только что считались частью единого западного мира, а теперь вот получается, что они идут врозь. Но, с другой стороны, интересный вопрос, кто в этом виноват. Тот, кто строит социализм, или тот, кто считает такой путь порочным? Впрочем, мы отвлеклись. Независимо от решения по российским активам напряженность на континенте вряд ли спадет. По крайней мере, пока ничего не говорит о такой перспективе.

Дмитрий Дризе