Регионы оценили на спортивность

В отечественном спорте появился новый рейтинг. Он определяет эффективность различных регионов страны по методологии, разработанной Министерством спорта РФ совместно с Президентской академией. Сюрпризом стало то, что в классификацию 2025 года не попали некоторые регионы, которые вроде бы играют наиболее заметную роль в отрасли.

По словам Михаила Дегтярева, при составлении рейтинга регионов в сфере спорта учитывался только конкретный результат — «достигнут тот или иной параметр или нет»

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Новый рейтинг был представлен на заседании правительственной комиссии, на котором обсуждались итоги реализации комплексной госпрограммы «Спорт России» в 2025 году и планы на 2026 год. Судя по сообщению пресс-службы правительства РФ, итоги оказались чрезвычайно позитивными.

Курирующий отрасль вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко отметил, что «более 60% граждан уже вовлечены в регулярные спортивные занятия» и «все популярнее становятся некоторые виды спорта», выделив плавание, спортивную борьбу, а также баскетбол, шахматы, спортивный туризм и самбо.

Кроме того, господин Чернышенко рассказал об обеспеченности регионов спортивными сооружениями (этот уровень составляет около 63%), отдельно остановившись на «поддержке наших героев — бойцов специальной военной операции и участников других вооруженных конфликтов»: «Нужно активно вовлекать ветеранов в спортивную жизнь. Уже есть результаты: увеличивается число мероприятий по адаптивным видам спорта, проходят многоэтапные соревнования "Кубок защитников Отечества", более 300 ветеранов СВО входят в сборные команды России и региональные сборные команды по паралимпийским видам спорта».

Министр спорта РФ Михаил Дегтярев подчеркнул, что, «несмотря на беспрецедентные внешние вызовы, развитие российского спорта не замедляется»: «Все ключевые показатели госпрограммы выполняются. С января по ноябрь проведено свыше 13,5 тыс. мероприятий, введено 11 капитальных спортобъектов, до конца года ожидается еще 18 с учетом некапитальных объектов и спортплощадок по итогам года. В общей сложности в 2025 году запланировано к вводу, а также капитальному ремонту 655 различных спортивных объектов. В рамках поручения президента России Владимира Владимировича Путина создаются модульные бассейны, площадки ГТО и умные спортивные площадки, активно обновляется инфраструктура в наших исторических регионах».

Выяснилось, что проектом федерального бюджета на 2026–2028 годы предусмотрено 218,7 млрд руб. на реализацию госпрограммы «Спорт России» — «на 12,7% больше предыдущей трехлетки».

«Финансирование растет устойчиво, и ключевым приоритетом остается поддержка регионов: около 40% бюджета Минспорта — это межбюджетные трансферты. В полном объеме продолжит работу программа "Земский тренер", увеличены средства на капитальный ремонт объектов спорта, обеспечено стабильное финансирование всех федеральных проектов и подготовки спортсменов высокого класса»,— добавил министр.

А самым любопытным событием заседания стала презентация классификации наиболее эффективных регионов. Правда, в ней все ограничилось перечислением десяти очутившихся на верхушке.

Но любому спортивному болельщику эта десятка могла показаться очень неожиданной. В ней не оказалось нескольких регионов, которые наиболее заметны по крайней мере в профессиональном спорте элитного уровня,— Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга, Татарстана. Их опередили Рязанская, Липецкая, Сахалинская, Воронежская, Самарская, Брянская, Калужская, Тульская, Калининградская, Волгоградская, Ростовская, Тюменская области, Кабардино-Балкарская и Карачаево-Черкесская республики, а также Пермский и Хабаровский края.

Михаил Дегтярев пояснил “Ъ”, что «методологию оценки эффективности деятельности и рейтингования региональных руководителей органов исполнительной власти в области физической культуры и спорта» министерство разработало, а доработало совместно с Президентской академией и самими регионами. Для «объективности картины» в ней используется «бинарная оценка — есть или нет», «то есть никаких субъективных оценок, только конкретный результат — достигнут тот или иной параметр или нет».

По словам Михаила Дегтярева, критерии «включают вопросы финансирования, например, насколько доля расходов региона на физкультуру и спорт близка к нормативу в 2% бюджета, который установил президент России Владимир Путин».

Также оценивается финансирование спортивных учреждений по федеральным стандартам: «Оно должно быть не ниже 70%». Важный показатель — «дисциплина в работе с федеральными субсидиями на строительство, работу спортплощадок и проекты в сфере государственно-частного партнерства».

«Учитываем также достижение таких показателей, как доля граждан, систематически занимающихся спортом, уровень обеспеченности спортивными сооружениями, использование сервиса записи на спортивные услуги через портал "Госуслуги" и другие. Среди индикаторов также количество участников комплекса ГТО в регионе, доля тех, кто выполнил нормативы на знак отличия, и эффективность системы подготовки спортрезерва. Если в регионе закреплено более 20 базовых видов спорта, на развитие которых предусмотрены дополнительные средства, это будет большим плюсом»,— уточнил господин Дегтярев.

