Абоненты «Севстара» не заметят изменений после национализации провайдера

Абоненты национализированной компании-провайдера «Севстар» из Севастополя не заметят изменений в обслуживании. Об этом заявил глава временной администрации компании Константин Васечко. По его словам, все услуги, договоры, расчетные счета и каналы оплаты сохраняются в прежнем формате.

«Компания работает в том же режиме... Договоры перезаключать не требуется. Предоплаченные деньги абонентов не сгорят, а номера счетов и суммы платежей пока останутся прежними. Пересмотр тарифов на данный момент также не планируется»,— сообщил Васечко.

Он отметил, что вопросы о возможном ребрендинге компании рассматриваются, но конкретные решения пока не приняты. Сколько временная администрация будет работать в компании, также не уточняется.

5 декабря правительство Севастополя приняло постановление об изъятии в государственную собственность движимого и недвижимого имущества группы компаний «Севстар» и ряда других предприятий. В частности, губернатор города-героя Михаил Развожаев объявил, что в рамках работы по выявлению имущества, принадлежащего ПАО «Севастопольгаз» и подлежащего национализации, установлены граждане и юрлица, которые «совершают в отношении России недружественные действия, являясь бенефициарами, которые находятся под контролем иностранных лиц».

Александр Дремлюгин, Симферополь