Краевые пожарные тушат возгорание на мусорном полигоне Новороссийска

В Новороссийске пятые сутки пытаются ликвидировать пожар на полигоне ТКО «Терра-Н». В министерстве ГО и ЧС Краснодарского края заявили, что в тушении возгорания принимают участие краевые пожарные.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

На мусорном полигоне Новороссийска работают специалисты личного состава 22-й пожарной части противопожарной службы Краснодарского края. Пожарные осуществляют дежурство на объекте, выполняют работы по разборке и проливке очагов возгорания, подчеркнули в министерстве.

Площадь тления на полигоне составляет 220 кв. м, об этом ранее сообщал заместитель главы Новороссийска Александр Гавриков. Площадь пожара не удается сократить несколько дней.

5 декабря Александр Гавриков заявил, что на полигоне ТКО появились новые очаги возгорания в связи с усилением ветра и сменой погоды.

София Моисеенко