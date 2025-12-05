В Ярославской области уволили чиновника из-за очереди за лекарствами

Заместитель директора ярославского госучреждения «ОблФарм» уволен, сообщил губернатор Михаил Евраев. По его словам, решение принято после жалоб жителей, которые «были вынуждены стоять в огромной очереди, чтобы получить в аптеке льготные лекарства». «Ъ-Ярославль» писал, что люди ждали больше трех часов.

Замдиректор «ОблФарм» отвечал за организацию работы аптечных пунктов. «Руководителю поручено организовать работу должным образом и не допускать повторения подобного»,— написал господин Евраев в Telegram-канале.

Прокуратуре Ярославской области было поручено провести проверку после сообщений об очередях в Гаврилов-Ямской центральной районной больнице.