Возгорание на мусорном полигоне Новороссийска тушат краевые пожарные

Личный состав 22-й пожарной части Противопожарной службы Краснодарского края работает на месте пожара на мусорном полигоне в Новороссийске. Об этом сообщили в министерстве ГО и ЧС региона.

По данным министерства, краевые пожарные осуществляют дежурство на полигоне ТКО в Борисовке под Новороссийском. На территории объекта очаг тления зафиксировали на площади 220 кв. м, о чем еще 2 декабря отчитывался замглавы Новороссийска Александр Гавриков.

«Пожарные выполняют работы по разборке и проливке очагов»,— подчеркнули в министерстве ГО и ЧС Краснодарского края.

5 декабря заместитель главы Гавриков назвал ситуацию на мусорном полигоне в Новороссийске сложной. По его словам, процесс тушения осложняется из-за погодных условий, в частности — из-за усиления ветра.

София Моисеенко