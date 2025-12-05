Россияне стали чаще инвестировать в фондовый рынок и покупать облигации

Эксперты отмечают разворот в инвестиционных предпочтениях россиян: после периода высоких ставок по депозитам накопления активно перетекают в другие инструменты — от фондов денежного рынка до облигаций. Об этом рассказал член правления ВТБ Виталий Сергейчук.



«Мы видим движение в фонды денежного рынка, в облигационные фонды, а также мощный всплеск интереса к размещениям на рынке облигаций. Средства уходят из депозитов в более доходные инструменты — движение очевидное»,— отметил он.

Рост интереса розничных инвесторов к рынку совпал с оживлением корпоративного сектора, добавил эксперт. «Наблюдается интерес к IPO со стороны широкого круга эмитентов — среди них как компании „новой“ экономики, так и эмитенты из традиционных отраслей. Сейчас более десяти эмитентов готовятся к размещению, ждут благоприятных рыночных условий. Спрос со стороны компаний на выход на рынок акций довольно высокий»,— рассказал Виталий Сергейчук.

Также эксперты отмечают, что на данный момент российские институциональные и розничные инвесторы остаются основным устойчивым источником спроса в сделках IPO.

Возвращение иностранного капитала в ВТБ рассматривают как дополнение к растущему локальному инвесторскому спросу, а не его замену. «Если говорить об иностранных инвесторах, при улучшении геополитической ситуации, первой волной спроса, на наш взгляд, могут стать инвесторы из дружественных регионов, уже имеющие тесные экономические связи с Россией. Прежде всего это Ближний Восток, где суверенные фонды и крупные частные инвесторы традиционно интересуются дивидендными, сырьевыми и инфраструктурными историями»,— заключил Виталий Сергейчук.