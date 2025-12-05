Моди произнес фразу на русском языке во время переговоров с Путиным

Премьер-министр Индии Нарендра Моди поприветствовал членов российской делегации и президента России Владимира Путина на русском языке.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Добрый день»,— сказал господин Моди после подписания совместных документов. Он также назвал президента РФ «дорогим другом».

Владимир Путин прибыл в Индию с государственным визитом накануне. 4 декабря он провел неформальную встречу «тет-а-тет» с Нарендрой Моди. Сегодня прошла официальная часть переговоров. В частности, господин Путин встретился с президентом Индии Драупади Мурму.