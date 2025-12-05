На Дону штрафы за использование пиротехники могут достигнуть 400 тысяч рублей

В Ростовской области действуют ограничения на продажу и использование пиротехники. Об этом в преддверии новогодних праздников напомнили в администрации донской столицы.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Под запрет в регионе попадают изделия со второго по пятый класс пожарной опасности. К ним относятся фейерверки, салютные установки, петарды и ракеты. Штрафы для граждан варьируются от 3 тыс. до 5 тыс. руб., для должностных лиц — от 20 тыс. до 40 тыс. руб., для юридических лиц — от 200 тыс. до 400 тыс. руб.

Уточняется, что в регионе разрешается использование и продажа только пиротехнических изделий первого класса опасности, то есть низкой степени риска. К ним относятся хлопушки, бенгальские огни, фонтаны холодного огня.

Константин Соловьев