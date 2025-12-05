Суд отказал компании сына Черномырдина в запрете сделок с активами Caterpillar в РФ

Арбитражный суд Москвы отказал «Соммариве», которая просила запретить налоговым органам регистрировать сделки с долями четырех российских «дочек» Caterpillar. Это следует из решения суда. 50% «Соммаривы» принадлежит Андрею Черномырдину — сыну экс-премьера России Виктора Черномырдина.

До этого суд трижды выносил такое же решение. Ответчиками в иске указаны американские Caterpillar Inc. и Solar Turbines International Company, швейцарская Caterpillar SARL, бельгийская Caterpillar Distribution Services Europe и люксембургская Caterpillar Luxembourg Group S.a r.l.

Caterpillar — крупный производитель строительного и горнодобывающего оборудования, внедорожных дизельных и газовых двигателей, промышленных газовых турбин и дизель-электрических локомотивов. Штаб-квартира находится в Техасе. В России Caterpillar в том числе управлял заводом в Тосно, где выпускались карьерные самосвалы, экскаваторы, компоненты и генераторные установки. Весной 2022 года работа предприятия была приостановлена.

«Соммарива» пытается через суд добиться согласия Caterpillar на продажу долей в российских компаниях. Компания также требует обязать иностранные структуры Caterpillar предоставить нотариально заверенные учредительные документы, включая данные об акционерах.

