Маргарита Симоньян попала в список самых влиятельных людей мира от FT

Главный редактор RT Маргарита Симоньян вошла в список самых влиятельных людей мира в 2025 году по версии британской газеты Financial Times (FT). Она попала в раздел списка «Лидеры» наряду с главой аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс.

В статье FT о самых влиятельных людях 2025 года Маргариту Симоньян назвали «самым преданным посланником» президента России Владимира Путина и «валькирией пропаганды». Ее представление писала американская журналистка российского происхождения Юлия Иоффе.

В список также попали глава аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс, президент технологической компании NVIDIA Дженсен Хуанг, глава Ми-6 Блейз Метревели, новый мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани и исполнительный вице-президент автомобильной компании BYD Стелла Ли.