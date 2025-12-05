Проект замены водопроводных сетей в Таганроге оценили в 4 миллиарда рублей

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь обратился в федеральный центр с просьбой выделить 4 млрд руб. на модернизацию водоснабжения и водоотведения Таганрога. Об этом глава региона сообщил во время прямой линии с жителями области.

Для решения проблемы с водоснабжением города необходимо заменить около 50 км водопроводных сетей. «Это большие деньги, которые мы внутри исключительно областного бюджета не найдем»,— заявил Слюсарь.

Регион получает из федерального центра поддержку в рамках трехлетней программы по модернизации коммунальной инфраструктуры в размере 9,6 млрд рублей. Однако средства будут распределены между несколькими муниципалитетами области, и большая их часть не может быть направлена Таганрогу.

Губернатор также отметил необходимость строительства очистных сооружений в городе. «Отдельная просьба, которую сейчас прорабатываем и внутри области и на федеральном уровне — это строительство очистных в Таганроге. Тоже ситуация далека от нормативной, необходимо фактически создание нового комплекса очистных», — подчеркнул Слюсарь.

Валентина Любашенко