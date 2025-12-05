Белгородцы и москвичи чаще других россиян банкротились в судах с начала года

По итогам десяти месяцев 2025 года максимальное число судебных банкротств граждан было зарегистрировано в Белгородской и Московской областях. Это следует из данных, опубликованных на «Федресурсе».

В Белгородчине фиксируется 544 процедуры на 100 тыс. населения. В Московской области всего было инициировано 25,4 тыс. судебных процедур. Отмечается, что большая часть банкротств в судах приходится на молодое население (76%), в то время как люди старшего возраста предпочитают процедуру внесудебного банкротства (47%).

Всего в январе–октябре 2025-го в России через суд обанкротились 54,45 тыс. человек, что на 25,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Число внесудебных банкротств в стране также выросло — на 33,5%, до 463,2 тыс. жителей.

По итогам первого полугодия 2025-го в Черноземье фиксировался рост числа судебных банкротств граждан и индивидуальных предпринимателей. Больше всего — в Тамбовской области, где показатель увеличился более чем вдвое — с 1,4 тыс. до 2,9 тыс. случаев.

Подробнее о динамике банкротств в макрорегионе — в материале «Ъ-Черноземье».

Егор Якимов