В городе Шахты на пожаре в хозпостройке предприятия погиб бывший сотрудник

В городе Шахты при пожаре в хозяйственной постройке предприятия на улице Майской, 32 погиб 52-летний бывший сотрудник организации. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Тело мужчины без признаков жизни обнаружили спасатели МЧС России во время ликвидации возгорания. Огонь охватил площадь 20 кв. м. Для тушения пожара привлекли восемь огнеборцев и две автоцистерны.

По данным дознавателя ведомства, наиболее вероятной причиной происшествия стала неосторожность при курении.

Константин Соловьев