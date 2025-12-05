Крупнейшие слияния и поглощения 2025 года

5 декабря Netflix объявил о покупке Warner Bros. Discovery за $82,7 млрд, что стало одним из самых крупных приобретений компании в 2025 году. Какие сделки M&A (mergers and acquisitions — слияния и поглощения) произошли за прошедший год — в справке “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

29 июля 2025 одна из крупнейших железнодорожных компаний США Union Pacific приобрела другого американского перевозчика Norfolk Southern за $85 млрд. Благодаря этой сделке западные и восточные железнодорожные компании США были объединены в единую транспортную сеть.

5 декабря 2025 года стриминговый сервис Netflix объявил о покупке кинокомпании Warner Bros. Discovery за $82,7 млрд. Также в сделку входят стриминговый сервис HBO Max, франшизы «Гарри Поттер», «Игра престолов», DC Comics, фильмы «Касабланка» и «Волшебник страны Оз».

27 октября 2025 года произошло слияние одной из крупнейших компаний США по водоснабжению и водоотведению American Water с американским оператором водо- и газоснабжения Essential Utilities. Общая годовая выручка оценивается в $63 млрд.

29 сентября 2025 года консорциум компаний во главе с саудовским Public Investment Fund совместно с Silver Lake и Affinity Partners приобрел американскую видеоигровую компанию Electronic Arts (EA) за $55 млрд. EA из публичной снова стала частной компанией.

9 сентября 2025 года британская горнодобывающая компания Anglo American объявила о слиянии с канадским горнодобывающим концерном Teck Resources в результате сделки с общей оценкой $53 млрд. Объединенная компания надеется войти в пятерку крупнейших производителей меди в мире.

3 ноября 2025 года производитель товаров личной гигиены из США Kimberly-Clark приобрел американскую компанию по производству потребительских товаров для здоровья Kenvue за $48,7 млрд. Общая годовая выручка оценивается в $32 млрд.

15 октября 2025 года консорциум AIP (в него входят BlackRock, MGX, Nvidia, Microsoft и другие) приобрел американского оператора центров обработки данных Aligned Data Centers за $40 млрд. Консорциум собирается использовать инфраструктуру компании для развертывания суперкомпьютеров с ИИ.

28 марта 2025 года стартап Илона Маска xAI, специализирующийся на разработках в сфере ИИ, приобрел соцсеть X (бывший Twitter) в рамках сделки с общей оценкой $33 млрд. Ранее в 2022 году Илон Маск самостоятельно приобрел Twitter за $44 млрд.

18 марта 2025 года корпорация Alphabet (Google) купила израильско-американскую компанию по обеспечению безопасности облачных вычислений Wiz за $32 млрд. После закрытия сделки Wiz вошла в состав Google Cloud.

30 июля 2025 года американская корпорация в области сетевой и облачной кибербезопасности Palo Alto Networks приобрела израильскую компанию по управлению идентификационными сервисами CyberArk за $25 млрд.