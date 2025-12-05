Йоханнес Клебо стал первым лыжником, одержавшим 100 побед на этапах Кубка мира

Пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо выиграл 100-й в карьере этап Кубка мира по лыжным гонкам. Он стал лучшим в финале спринта классическим стилем на втором этапе сезона, проходящем в норвежском Тронхейме.

Норвежец преодолел дистанцию за 2 минуты 59,89 секунды. Его соотечественник Оскар Вике занял второе место, отстав на 0,31 секунды. Замкнул тройку призеров швед Альвар Мюльбак (+0,34).

По суммарному количеству побед на этапах Кубка мира Йоханнес Клебо лидирует с большим отрывом. В тройке два других норвежца, оба завершили карьеры. Второе место занимает восьмикратный олимпийский чемпион, самый титулованный в истории вида спортсмен Бьорн Дели (46). Третьим идет двукратный олимпийский чемпион Петтер Нортуг (38).

На счету 29-летнего Клебо пять побед в общем зачете Кубка мира. Кроме того, он является 15-кратным чемпионом мира.

Арнольд Кабанов