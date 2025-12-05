Александр Кержаков может стать главным тренером «Урала»

Бывший футболист сборной России Александр Кержаков может возглавить екатеринбургский «Урал», выступающий в Первой лиге — втором по силе дивизионе страны. Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник.

По данным портала, кандидатуру Кержакова руководству «Урала» предложил бывший министр спорта России Виталий Мутко, также занимавший пост президента Российского футбольного союза (РФС). Сейчас екатеринбургским клубом руководит Мирослав Ромащенко. «Урал» с 41 очком по итогам 21 матча занимает второе место в турнирной таблице Первой лиги. От лидирующего воронежского «Факела» команда отстает на 7 баллов.

Александру Кержакову 43 года. В составе петербургского «Зенита» он трижды становился чемпионом России. До 2025 года он был лучшим бомбардиром национальной команды — на его счету 30 мячей. В марте это достижение превзошел Артем Дзюба (31). Карьеру игрока Александр Кержаков завершил в 2017 году. В качестве главного тренера он работал в юношеской сборной России, «Томи», «Нижнем Новгороде», кипрской «Кармиотиссе», сербском «Спартаке» и казахстанском «Кайрате».

Таисия Орлова