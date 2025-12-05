ВШЭ: маркировка не приведет к росту цен, техника может подорожать всего на 0,4%

Обязательная цифровая маркировка радиоэлектроники не сильно повлияет на стоимость товаров, считают аналитики ВШЭ. По их оценкам, продукция подорожает не более чем на 0,4% за шесть лет. При этом государственный бюджет получит дополнительные 20 млрд руб. за этот же период.

Например, если изначально смартфон стоит 50 тыс. руб., в ближайшие шесть лет после введения маркировки он подорожает примерно на 200 руб. По мнению экспертов, это не окажет большого давления на потребителей, а компании увеличат доходы более чем на 50 млрд руб. за этот период.

«За счет вытеснения недобросовестных игроков, работающих вне правового поля, легальный бизнес займет освобождающиеся рыночные сегменты»,— отметили в Институте государственного и муниципального управления ВШЭ. По данным ВШЭ, нелегальная доля в сегменте радиоэлектроники сегодня достигает в России 20%.

Эксперимент по маркировке радиоэлектронной продукции проходит в России с 1 декабря 2023 года. Обязательная регистрация участников рынка в системе «Честный знак» начнется 1 марта 2026 года, полноценный оборот промаркированных товаров должен быть налажен к 1 марта 2027-го. Это касается всех участников цепочки производства, включая производителей, импортеров, дистрибуторов и розничные сети.

