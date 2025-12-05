На дорогах Кубани задержали 24 водителя в состоянии опьянения 4 декабря

За 4 декабря на дорогах Краснодарского края сотрудники ДПС выявили 24 водителей-нарушителей, находившихся за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Согласно статистике краевой ГАИ, за сутки правила дорожного движения нарушили 144 пешехода, правоохранительные органы также установили 193 факта нарушений из-за тонировки окон в транспортных средствах. Восемь материалов составили за загрязнение окружающей среды.

4 декабря в Краснодарском крае 34 водителя были пойманы за нахождением на дорогах без водительских удостоверений. ДПС зафиксировали 48 фактов выезда на встречную полосу движения и 89 фактов не предоставления пешеходам преимущества в движении.

Известно, что жители региона также допустили 47 нарушений требований в перевозке детей в автомобилях 4 декабря.

София Моисеенко