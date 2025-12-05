Суд рассмотрит дело о повреждении памятника в Красном Сулине

Следователи завершили расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 36-летнего жителя Зверево по обвинению в повреждении памятника защитникам Отечества (ч. 1 ст. 243.4 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Ростовской области.

Следствие считает, что 16 сентября фигурант камнем повредил в городском сквере в Красном Сулине памятник «Славным сынам Сулина». В ходе расследования правоохранители провели психиатрическую судебную экспертизу. Специалисты установили, что мужчина страдает хроническим психическим расстройством и представляет общественную опасность. Эксперты рекомендовали назначить обвиняемому принудительное лечение в специализированной психиатрической клинике стационарного типа.

Уголовное дело направили в суд для решения вопроса о применении к фигуранту принудительных мер медицинского характера. Поврежденный монумент удалось восстановить.

Константин Соловьев