В Татарстане на лекарства для онкобольных выделят 17,7 млн рублей
В Татарстане планируется поставка лекарственных средств для лечения онкологических заболеваний на сумму 17,7 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.
В Татарстане на лекарства для онкобольных выделят 17,7 млн рублей
Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ
В медучреждения республики поступят 250 упаковок препарата «Акситиниб» стоимостью 70 952 руб. за штуку. Поставки будут выполняться в течение 2026 года.
«Акситиниб» используется для терапии распространенного почечно-клеточного рака у взрослых пациентов.
Заказчиком выступает ГУП «Медицинская техника и фармация Татарстана» («Таттехмедфарм»), обеспечивающее медицинские учреждения региона лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения.
Ранее сообщалось, что в республике закупят противоопухолевый препарат на 25,7 млн руб.