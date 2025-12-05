В Татарстане планируется поставка лекарственных средств для лечения онкологических заболеваний на сумму 17,7 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Татарстане на лекарства для онкобольных выделят 17,7 млн рублей

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ В Татарстане на лекарства для онкобольных выделят 17,7 млн рублей

Фото: Алексей Смышляев, Коммерсантъ

В медучреждения республики поступят 250 упаковок препарата «Акситиниб» стоимостью 70 952 руб. за штуку. Поставки будут выполняться в течение 2026 года.

«Акситиниб» используется для терапии распространенного почечно-клеточного рака у взрослых пациентов.

Заказчиком выступает ГУП «Медицинская техника и фармация Татарстана» («Таттехмедфарм»), обеспечивающее медицинские учреждения региона лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения.

Ранее сообщалось, что в республике закупят противоопухолевый препарат на 25,7 млн руб.

Анна Кайдалова