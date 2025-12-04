В Татарстане закупят противоопухолевые препараты на 25,7 млн рублей
На поставку противоопухолевого препарата «Венетоклакс» в медицинские учреждения Татарстана выделят 25,7 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Лекарство применяется при лечении хронического лимфоцитарного лейкоза (ХЛЛ) и острого миелоидного лейкоза (ОМЛ).
Стоимость одной упаковки варьируется от 4,9 тыс. до 387,5 тыс. руб. в зависимости от дозировки. Поставки будут осуществляться в течение 2026 года.
Заказчиком выступает Государственное унитарное предприятие «Медицинская техника и фармация Татарстана».
Ранее сообщалось, что в Татарстане на закупку противоопухолевого препарата выделят 37,6 млн руб.