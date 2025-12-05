Японка Монэ Тиба выиграла короткую программу в Финале Гран-при ISU

Японская фигуристка Монэ Тиба лидирует после исполнения короткой программы в Финале Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU). За свой прокат она получила 77,27 балла.

Японка исполнила каскад тройной флип—тройной тулуп, двойной аксель и тройной лутц. Все непрыжковые элементы были оценены на высший, четвертый уровень.

Второе место заняла американка Алиса Лью, набравшая 75,79 балла. Третьей стала японка Ами Накаи (73,91). Победительница прошлогоднего финала Гран-при ISU американка Эмбер Гленн вместо заявленного тройного акселя исполнила лишь одинарный и заняла последнее, шестое место (66,85). Произвольную программу фигуристки представят завтра.

Финал Гран-при ISU проходит в японской Нагое. Турнир завершится 6 декабря.

Таисия Орлова