В Симферополе мужчина избил водителя автомобиля скорой помощи

Житель Симферополя напал на водителя автомобиля скорой помощи на территории больницы. Прокуратура Республики Крым поставила на контроль ход проверки обстоятельств данного инцидента, о чем сообщили в пресс-службе ведомства.

По предварительным данным прокуратуры Крыма, 5 декабря автомобилю скорой медицинской помощи преградила дорогу иномарка, это произошло вблизи Симферопольской центральной районной клинической больницы. Водитель спецтранспорта сделал замечание водителю автомобиля, в ответ мужчина проявил агрессию и нанес травмы сотруднику медицинского учреждения.

Прокуратура организовала проведение процессуальной проверки.

София Моисеенко