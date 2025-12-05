В Симферополе мужчина избил водителя автомобиля скорой помощи
Житель Симферополя напал на водителя автомобиля скорой помощи на территории больницы. Прокуратура Республики Крым поставила на контроль ход проверки обстоятельств данного инцидента, о чем сообщили в пресс-службе ведомства.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
По предварительным данным прокуратуры Крыма, 5 декабря автомобилю скорой медицинской помощи преградила дорогу иномарка, это произошло вблизи Симферопольской центральной районной клинической больницы. Водитель спецтранспорта сделал замечание водителю автомобиля, в ответ мужчина проявил агрессию и нанес травмы сотруднику медицинского учреждения.
Прокуратура организовала проведение процессуальной проверки.