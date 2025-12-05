В Ростовской области завершено расследование дела о коррупции в ГИБДД

Следственный комитет по Ростовской области завершил расследование уголовного дела против бывшего госинспектора безопасности дорожного движения МРЭО. Его обвиняют в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 290 Уголовного кодекса Российской Федерации (получение взятки). Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По версии следствия, с июня по август 2025 года обвиняемый многократно брал деньги от местной жительницы за ускорение регистрации автомобилей и мотоциклов для граждан. Общая сумма полученных взяток составила 43 тыс. руб. В отношении женщины, передававшей деньги, возбуждено отдельное уголовное дело.

В ходе расследования подозреваемый полностью признал вину. Преступление обнаружили сотрудники службы безопасности регионального главка МВД.

Следователи собрали достаточную доказательную базу. Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу.

Валентина Любашенко