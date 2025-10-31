Площадку под КРТ в районе Панина в Нижнем Новгороде выставили на торги

Минград Нижегородской области 31 октября объявил торги на право реализации проекта по комплексному развитию территории (КРТ) жилой застройки в границах улиц Бориса Панина, Полтавской, Республиканской, Ижорской и Высоковского проезда в Советском районе Нижнего Новгорода. Начальная стоимость лота составляет 11,73 млн руб., указано в карточке лота.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Минград Нижегородской области Фото: Минград Нижегородской области

Торги назначены на 5 декабря, шаг аукциона — 586,7 тыс. руб.

Как писал «Ъ-Приволжье», ранее начальную стоимость лота оценивали в 12,4 млн руб. Территория состоит из трех контуров. В рамках проекта необходимо расселить и снести 20 многоквартирных домов (включая семь аварийных) и один частный дом, чьим собственникам выплатят компенсацию.

На освобожденных участках общей площадью 3,34 га в течение семи лет застройщик должен будет построить более 47 тыс. кв. м нового жилья. Также проект включает строительство детского сада на 200 мест и поликлиники на 100 посещений в смену. Обязательства инвестора предварительно оценены в 2,2 млрд руб., включая расходы на расселение домов и строительство соцобъектов.

Галина Шамберина