В порту Тамань завершили подготовку оборудования наливного и навалочного терминалов к зиме

Специалисты «ОТЭКО», оператора морских терминалов в порту Тамань, провели более 400 мероприятий при подготовке погрузочно-разгрузочного и вспомогательного оборудования к сезону зимних пиковых нагрузок, сильных ветров и заморозков. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Фото: пресс-служба ОТЭКО

Готовясь осенне-зимнему периоду, энергетики ОТЭКО выполнили планово-предупредительный ремонт оборудования шести котельных, десятков трансформаторных подстанций и тепловой электростанции (ТЭС). Эти объекты участвуют в нагреве технической воды, обеспечивая работу оборудования наливного терминала в цехе нефти и нефтепродуктов, в грузовом районе, а также вагоноразмораживателей, которые используются при подготовке вагонов с сыпучими грузами к разгрузке на навалочном терминале.

«Вагоноразмораживатели и два передвижных рельсовых самоходных пильных комплекса могут сыграть важнейшую роль в случае смерзания угля в полувагоне по пути следования, а потому готовности этого оборудования к зиме мы уделяем особое внимание,— отмечает заместитель генерального директора / операционный директор ОТЭКО Сергей Торопов.— В этом году у нас проведено более 400 плановых и профилактических мероприятий, коллектив проявил настоящую хозяйственность, грамотно распределяя ресурсы для достижения результата на каждом участке».

На навалочном терминале специалисты компании также активно занимались стакер-реклаймерами на складе угля и судопогрузочными машинами на морском причале. Здесь проверку работоспособности прошли нагреватели редукторов и греющие элементы в баках гидравлической системы, заменены фильтры системы избыточного давления и кондиционирования — где это было необходимо. В системе конвейерных линий подтверждена работоспособность специальных снеговодоочистителей с шириной очищаемой полосы 1800 мм. На станциях разгрузки вагонов с углем и серой прошла проверку «гидравлика» вагоноопроикдывателей, толкателя вагонов, эжектора и колесных захватов.

В службе автоматизации прошли метрологическую поверку контрольно-измерительные приборы, автоматика — проверку срабатывания. Завершена ревизия и ремонт шкафов пожарной сигнализации системы пожарной автоматики наливного терминала.