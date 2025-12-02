Дональд Трамп присматривается к Венесуэле

Президент США Дональд Трамп встретился со своей командой по национальной безопасности, обсудив дальнейшие шаги в отношении Венесуэлы. Встреча состоялась на фоне провала попыток оказать давление на президента Николаса Мадуро и принудить его к отставке. Теперь США оказались перед дилеммой: повышать ставки и начинать наземную операцию или искать обходные пути влияния на Каракас. Тем временем продолжающаяся морская операция США по борьбе с наркотрафиком из Венесуэлы создает все большую напряженность на фоне обвинений в адрес главы Пентагона Пита Хегсета: его подозревают в военном преступлении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Слева направо: госсекретарь США Марко Рубио, президент США Дональд Трамп, глава Пентагона Пит Хегсет

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Слева направо: госсекретарь США Марко Рубио, президент США Дональд Трамп, глава Пентагона Пит Хегсет

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

По данным источников CNN, на состоявшейся 1 декабря встрече Дональда Трампа с его командой по нацбезопасности присутствовали глава Пентагона Пит Хегсет, госсекретарь Марко Рубио, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн, глава аппарата Белого дома Сьюзи Уайлс и ее заместитель Стивен Миллер.

Содержание и итоги дискуссии официально не разглашаются, однако источники Reuters сообщили, что целью совещания была выработка дальнейшей стратегии в отношении Каракаса.

По данным агентства, президент США в ходе недавнего телефонного разговора со своим венесуэльским визави Николасом Мадуро призвал его уйти в отставку, а также пообещал позволить ему и его семье бежать в другую страну.

Но тот якобы потребовал взамен амнистии для слишком широкого круга своих соратников, что не нашло понимания у Трампа. Он дал Мадуро срок на раздумья до 28 ноября, но так и не дождался капитуляции.

В итоге американский лидер выступил с призывом закрыть воздушное пространство Венесуэлы и начал открыто говорить о возможности проведения наземной операции. Ее официальная цель — борьба с поступающим в США наркотрафиком, однако все больше источников в американских СМИ говорят о подготовке к смене режима и прощупывании юридической основы под этот шаг.

Формальным обоснованием для военных действий может стать признание Штатами 24 ноября международной террористической организацией «Картеля солнц», который Вашингтон связывает с Мадуро. Сам венесуэльский лидер открыто говорил про намерение США перейти к силовому сценарию и связывал действия Вашингтона с желанием взять под контроль страну с крупнейшими в мире нефтяными запасами. Соответствующее письмо Мадуро 30 ноября направил странам ОПЕК, призвав остановить агрессию, которая, по его словам, может повлиять на стабильность мирового нефтяного рынка.

Такая трактовка событий Каракасом не лишена смысла, однако имеет несколько подводных камней.

Несмотря на богатейшие в мире запасы нефти, ее добыча и экспорт из Венесуэлы находятся на низких значениях. Причина — в международных санкциях и обветшалой инфраструктуре, требующей многомиллиардных вложений.

В США добывают легкую нефть, пригодную для выработки бензина, но вынуждены экспортировать тяжелую для производства дизеля и асфальта, а также обеспечения работы заводов. Венесуэла же обладает значительными запасами тяжелой и сверхтяжелой нефти, которая при смене правительства на более лояльное могла бы привлечь американские компании к ее разработке. Однако рентабельность такого сценария остается под вопросом из-за слишком высоких инвестиций на начальном этапе, сомнительной окупаемости в краткосрочной перспективе и риска дестабилизации американского рынка с потенциальным ущербом местным производителям.

Тем временем перспективы наземной операции в Венесуэле по-прежнему неясны. Администрация Трампа сталкивается с дилеммой, при которой дальнейшее давление на Мадуро потребует аккумулирования серьезных сил, а отступление от ультиматума может послать неверный сигнал политическим оппонентам в других регионах. Одновременно сами действия США в Карибском бассейне все чаще подвергаются критике. Помимо вопросов о том, зачем Вашингтон сосредоточил в регионе 15 тыс. военнослужащих и более десяти кораблей, включая крупнейший авианосец страны Gerald R. Ford, растут претензии и к методам борьбы с наркоторговцами.

Уже несколько дней в США обсуждают, совершил ли Пит Хегсет военное преступление, отдав в начале сентября приказ нанести второй удар по судну с наркоторговцами, чтобы добить оставшихся в живых людей. Информация об этом инциденте появилась в СМИ в конце ноября. К этому моменту США уже нанесли более 20 ударов по судам контрабандистов, что привело к гибели более 80 человек. Дональд Трамп заступился за своего министра, а сам Хегсет заявил о клевете. В понедельник пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что на самом деле приказ был отдан адмиралом ВМС США Фрэнком Брэдли. Глава Пентагона публично выразил ему поддержку и заявил, что тот действовал в рамках мандата.

Однако такая трактовка событий лишь еще больше убедила критиков администрации Трампа, что Хегсет причастен к совершению военного преступления. В Конгрессе США среди демократов множатся призывы к расследованию и привлечению виновных к ответственности. Фактически эта ситуация открыла для Белого дома второй фронт: первый развивается на международной арене непосредственно с Каракасом, а второй — на домашней территории с Конгрессом.

Вероника Вишнякова