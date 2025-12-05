Индия заинтересовалась в локализации производства российских «Ланцетов»

Россия намерена наладить производство беспилотников, в том числе «Ланцетов», на индийских предприятиях. Об этом сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов. По его словам, индийская сторона готова к сотрудничеству.

«Интерес у них (индийских партнеров.— "Ъ") к "Ланцетам" и вообще ко всем беспилотникам большой»,— сказал господин Чемезов в эфире Первого канала.

Кроме того, Россия предложила Индии локализовать производство истребителей пятого поколения Су-57. Стороны также обсуждают совместное производство самолета Ил-114, добавил Сергей Чемезов.

В октябре «Объединенная авиастроительная корпорация» подписала с индийской госкорпорацией Hindustan Aeronautics Limited меморандум по производству самолетов SJ-100.