На комплексное видеонаблюдение и обслуживание систем камер в учреждениях социальной инфраструктуры из бюджета Казани выделят 37,5 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

На обслуживание систем видеонаблюдения в соцучреждениях Казани выделят 37,5 млн

Услуги будут оказываться в течение трех лет — с 1 января 2026 года по 31 декабря 2028 года.

Контракт включает мониторинг, техническое обслуживание и ремонт оборудования в 15 учреждениях образования (333 камеры), 5 учреждениях культуры (159 камер) и 16 объектах молодежной политики (103 камеры). Исполнителю также предстоит установить камеры, устранить неисправности и заменить 1,2 тыс. камер видеонаблюдения в 116 образовательных и 6 спортивных учреждениях.

Заказчиком выступает муниципальное бюджетное учреждение «Департамент телекоммуникационных технологий города Казани».

Анна Кайдалова