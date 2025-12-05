Госдолг Удмуртии снизился на 4,1 млрд рублей

Государственный долг Удмуртии снизился к началу декабря до 54,1 млрд руб. Это на 4,1 млрд руб. меньше, чем в первые дни ноября. Год к году показатель снизился на 12,1 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба минфина региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

«Расходы на обслуживание долга по состоянию на 1 декабря составили 435,1 млн руб. Просроченная задолженность по Государственному долгу Удмуртской Республики и расходам на его обслуживание отсутствует»,— говорится в сообщении.

95% госдолга — 51,6 млрд руб. — занимают кредиты из федерального бюджета. Остальные 5% — 2,5 млрд руб. — обязательства по ценным бумагам.

Напомним, 25 ноября Госсовет Удмуртии в первом чтении принял проект бюджета на ближайшие три года. По проекту ожидается, что в 2026 году госдолг региона составит 59 млрд руб. Доля кредитов из федерального бюджета снизится до 82%. Остальные 18% составят средства кредитных организаций.