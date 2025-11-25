Госсовет Удмуртии принял проект бюджета на ближайшую трехлетку в первом чтении

Доходная часть бюджета Удмуртии в 2026 году планируется в размере 157,3 млрд руб. (+2,9% год к году). Расходная — 161,8 млрд руб. (+2,4%). Дефицит в таком случае составит 4,5 млрд руб. Это следует из законопроекта о бюджете республики на ближайшую трехлетку. Сегодня, 25 ноября, его приняли в первом чтении депутаты Госсовета Удмуртии.

По проекту, основные поступления в региональную казну в 2026 году — налоговые и неналоговые доходы. НДФЛ принесет 50,7 млрд руб. (+6,8 млрд год к году). Налог на прибыль организаций — 34,6 млрд руб. (–1,6 млрд). Безвозмездные поступления — 32 млрд руб. (без изменений). Налог по УСН — 16,3 млрд руб. (+1,2 млрд). Акцизы — 10,9 млрд руб. (+642 млн).

Согласно пояснительной записке, наибольший удельный вес расходов бюджета Удмуртии в 2026 году будет приходиться на социальную сферу — 67,5%. На отрасль образования направят 53,3 млрд руб. (+5,5 млрд год к году), на социальную политику — 28,8 млрд руб. (–3,3 млрд), на национальную экономику — 26,6 млрд руб. (–5,2 млрд), на здравоохранение — почти 14 млрд руб. (–440 млн). При этом расходы на общегосударственные вопросы вырастут вдвое год к году — с 7,5 млрд до 15 млрд руб.

Согласно структуре расходов за счет бюджета республики, представленной на сессии министром финансов Удмуртии Верой Сухих, на зарплаты бюджетников направят 61,8 млрд руб. На соцобязательства — 11,5 млрд руб. На дорожный фонд — 10,3 млрд руб. На трансферты по ФОМС — 10,3 млрд руб. На СВО, включая пункты временного размещения и подшефное Лутугино в ЛНР, — 7,5 млрд руб.

По итогам 2026 года ожидается, что госдолг Удмуртии составит 59 млрд руб. 82% — кредиты из федерального бюджета, 18% — средства кредитных организаций.